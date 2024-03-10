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Британская разведка рассказала, как Украине уменьшить продвижение войск РФ
10.03.2024 13:12 Алина Груднева

Британская разведка рассказала, как Украине уменьшить продвижение войск РФ

Украина может уменьшить продвижение войск РФ на фронте, расширив оборонительные позиции на нескольких участках.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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По словам аналитиков, Украина ускорила строительство оборонительных позиций, которые включают противотанковые "зубы дракона", рвы, пехотные окопы, минные поля и укрепленные позиции.

"Вполне вероятно, что расширение оборонительных линий уменьшит способность РФ продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках ее текущих наступательных операций", - отметили в разведке.
 

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