Британская разведка рассказала, как Украине уменьшить продвижение войск РФ
Украина может уменьшить продвижение войск РФ на фронте, расширив оборонительные позиции на нескольких участках.
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
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По словам аналитиков, Украина ускорила строительство оборонительных позиций, которые включают противотанковые "зубы дракона", рвы, пехотные окопы, минные поля и укрепленные позиции.
"Вполне вероятно, что расширение оборонительных линий уменьшит способность РФ продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках ее текущих наступательных операций", - отметили в разведке.