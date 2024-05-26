



Британская разведка: армия Путина не достигла целей

В Харьковской области российские военные не достигли поставленных Кремля целей.



Об этом говорится в отчете британской разведки.



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Уточняется, что Волчанск остается под контролем ВСУ, вопреки усилиям россиян. ВС РФ захватили село Бугруватка вблизи Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец. Также они пытаются захватить село Липцы.



"Фронт на севере Харьковской области, вероятно, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Успехи России на этом направлении будут ограничены в течение следующей недели, поскольку начальный импульс российских войск был сдержан украинским сопротивлением", – сказано в отчете.