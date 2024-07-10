



Британия подтвердила: Украина может бить Storm Shadow по целям в РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.



Это заявление он сделал в ходе своей поездки на саммит НАТО в Вашингтоне, отметив свое намерение продолжать политику предыдущего правительства, сообщает Bloomberg.



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Стармер подчеркнул, что решение об использовании ракет Storm Shadow лежит на Киеве, при условии их использования в соответствии с международным гуманитарным правом и исключительно в оборонных целях.



"Но Украина должна решить, как их использовать для этих оборонных целей", – объяснил свое мнение глава британского правительства.



Эти замечания стали первым случаем, когда Стармер подтвердил приверженность нового правительства предыдущей политике правительства, пишет Bloomberg. В частности, они перекликаются со словами, использованными правительством его предшественника Риши Сунака, никогда прямо не заявлявшего, что позволил Украине использовать Storm Shadows для ударов по территории России, но дал понять, что это так, заявив, что Киев сам решает, как их применять.



Кир Стармер также выразил сожаление и осудил удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, называя его "абсолютно шокирующим и ужасным нападением", которое стало "очень важным, хоть и трагическим фоном для саммита НАТО".



"Мое послание президенту Путину таково: этот саммит НАТО следует рассматривать как ясную и единственную решимость союзников по НАТО и находящимся там одновременно странам поддержать Украину и противостоять российской агрессии", – резюмировал британский премьер.



Storm Shadows – это крылатые ракеты с точной наводкой и дальностью поражения более 250 километров.