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Боррель предупредил о подготовке Россией нового масштабного наступления
13.02.2024 18:48 Алина Груднева

Боррель предупредил о подготовке Россией нового масштабного наступления

Россия может начать масштабное наступление в Украине после президентских выборов, которые состоятся в марте.

Такое предупреждение озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте. Однако я убедился, что украинский народ остается полон решительности продолжать борьбу. Я видел его изобретательность и устойчивость в работе", - подчеркнул Боррель.

Дипломат призвал оборонные ведомства стран ЕС пересмотреть контракты на предоставление вооружения Украине и определить приоритетность в поставках. Он подчеркнул, что военная помощь должна быть увеличена.
 

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