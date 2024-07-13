



Больше Patriot и SAMP/T не защитят большие города Украины, – Bild

Западные партнеры поставят Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T, однако они не смогут обеспечить защиту таких городов, как Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов. К такому выводу пришли эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке и австрийский политолог Густав Карл Грессель, как пишет немецкое издание Bild.



В настоящее время два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному - над Львовом и Одессой. Недавно страны НАТО пообещали поставить Украине три новых комплекса Patriot, а также франко-итальянские ЗРК FSAF SAMP/T. Эксперты считают, что новые системы ПВО могут быть направлены на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Однако их нельзя будет использовать в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, так как они находятся слишком близко к линии фронта. Российская разведка с помощью дронов может обнаружить и уничтожить западные комплексы ПВО. Решить эту проблему могут лишь F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет.



Густав Карл Грессель отметил, что системы Patriot и SAMP/T не совместимы друг с другом из-за разного программного обеспечения. В случае выхода из строя одной из систем, другая не сможет её заменить или защитить, в отличие от пары Patriot и немецкой Iris-T, которые взаимодополняют друг друга.



