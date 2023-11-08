



Бойцы ВСУ из ПЗРК Stinger сбили управляемую авиаракету, запущенную с Су-34

В ночь на 8 ноября на Сумском направлении украинские воины из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger уничтожили управляемую авиаракету россиян.



Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.



"Сегодня ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая авиационная ракета. Отмечу, что ракета, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВС Украины", - уточнил Наев.



"Спасибо воинам противовоздушной обороны, которые добросовестно выполняют задачи в Северной операционной зоне", - подчеркнул генерал-лейтенант.



Также командующий сообщил, что потерь среди личного состава ВСУ и военной техники нет.