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Бойцы ВСУ из ПЗРК Stinger сбили управляемую авиаракету, запущенную с Су-34 | Фото: https://armyinform.com.ua/
08.11.2023 16:42 Дара Киевская

Бойцы ВСУ из ПЗРК Stinger сбили управляемую авиаракету, запущенную с Су-34

В ночь на 8 ноября на Сумском направлении украинские воины из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger уничтожили управляемую авиаракету россиян.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сегодня ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая авиационная ракета. Отмечу, что ракета, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВС Украины", - уточнил Наев.

"Спасибо воинам противовоздушной обороны, которые добросовестно выполняют задачи в Северной операционной зоне", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Также командующий сообщил, что потерь среди личного состава ВСУ и военной техники нет.

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