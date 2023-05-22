



Бойцы Русского добровольческого корпуса опять проникли на территорию России

Бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против армии РФ, снова проникли на территорию России.

На своей странице в Telegram добровольцы опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях РФ, которые граничат с Украиной.



“Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободной. Мы дома, время борьбы за свободу России настало”, –говорится в обращении бойцов. Добровольцы РДК находятся в населенных пунктах Безлюдовка (Белгородская область РФ), Чуровичи (Брянская область РФ) и Любимовка (Курская область РФ).



Белгородщину атакуют беспилотниками. Также неизвестные силы накрывают артиллерией ряд населённых пунктов на территории России. В приграничных с Украиной районах подмечены вооружённые подразделения с вертолётами и танками.



Русский добровольческий корпус – сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.

