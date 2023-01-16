



Bloomberg опубликовал статистику поставки тяжелых вооружений Украине

За время войны в Украине западные страны предоставили Киеву больше 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения. Об этом 15 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные канала Oryx.



Oryx подсчитал, что всего Украине было передано 410 танков, около 300 единиц бронетехники и БМП, 1100 БТР, 1540 пехотных мобильных машин ,925 машин с противоминной защитой от засад (MRAP)..



Помимо этого, ВСУ получили 300 гаубиц, 415 дронов и 95 ракетных установок. Болгария передала 14 штурмовиков Су-25, еще четыре самолета были получены из Северной Македонии. США передали 20 вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально были предназначены для Афганистана. Чехия, Словакия и Латвия поставили Украине 11 вертолетов, пишет Bloomberg.



Однако издание подчеркнуло, что эти цифры являются приблизительными оценками и не могут быть проверены независимо.