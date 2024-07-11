



Беспилотники вместо пехотинцев: Украина внедряет новые военные технологии

Функции пехотинцев на поле боя частично заменят беспилотники, и это должно произойти в ближайшее время.



Такое заявление сделал министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на открытии представительства Укроборонпрома в Вашингтоне, подчеркнув, что такие инновации, как дроны, уже зарекомендовали себя в воздухе и на воде.



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По словам министра, украинские дроны изменили ситуацию в воздухе и на море, эффективно противодействуя российскому флоту.



"Фактически без флота мы выгнали российский флот из Крыма, и сейчас они на дне моря, там, где и должны быть. Этот год будет годом сухопутных беспилотных систем. Вы увидите больше таких на фронте, и мы ожидаем, что они изменят ситуацию в следующие 12 месяцев", – анонсировал Камышин.



О том, что широкое применение дронов изменило характер ведения войны, пишет и "Голос Америки". Правда, перспективы их использования на земле пока не определены. Обозреватели указывают на сложность задачи, так как сухопутный дрон должен преодолевать больше препятствий, чем воздушный или морской.



Wall Street Journal в свою очередь отмечает, что ни США, ни союзники не имеют опыта эффективного применения сухопутных дронов в боевых условиях.



В настоящее время сухопутные дроны в основном используются для разминирования. Однако в украинском правительстве считают, что беспилотники смогут выполнять и другие функции, включая боевые задачи, логистику, медицинскую эвакуацию, минирование и разминирование.



Как заявил Камышин, это соответствует философии Украины, поскольку цель заключается в сохранении жизни людей и удалении их от линии фронта.