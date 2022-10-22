



Бедных - на войну, богатых - оставляем: откуда призвали больше всего россиян

Исследователи из iStories изучили данные о мобилизации в РФ и выяснили, откуда взяли большинство новых призывников в течение первых двух недель мобилизации.



Анализ проводился на основе цифр, которые озвучивали местные СМИ. Если такие данные не освещались, то исследователи опирались на заявления местных чиновников о том, сколько резервистов планируют мобилизовать.



Даже ограниченные данные позволили выяснить, что мобилизация РФ в большей мере коснулась более бедных регионов. Из 26 территорий, на которых был зафиксирован высокий уровень мобилизации, в 23 уровень дохода был ниже среднего по стране.



Больше всего резервистов было мобилизовано из Красноярского края и региона Сибири, где средний месячный доход составляет 656 долларов - 5,5% резервистов. В Москве, где средний месячный доход составляет 1 509 долларов, этот показатель составил всего 0,93%.

