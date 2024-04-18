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"Бавовна" на аэродроме в Джанкое: ГУР дал перечень уничтоженной техники РФ
18.04.2024 13:27 Mignews | фото: соцсети

"Бавовна" на аэродроме в Джанкое: ГУР дал перечень уничтоженной техники РФ

17 апреля 2024 года в результате удара Сил обороны Украины по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были поражены 4 пусковые установки ЗРК С-400 и еще ряд объектов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.

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"ГУР Минобороны Украины информирует: 17 апреля 2024 года в результате успешной операции Вооруженных сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожены или критически повреждены:

  • 4 пусковые установки ЗРК С-400;
  • 3 радиолокационные станции;
  • пункт управления средствами ПВО;
  • аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М"".
Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации войск РФ и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии еще будет уточняться, уточнили в ГУР Минобороны.

Факт успешной атаки украинских военных аэродром в Джанкое подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении и поблагодарил украинских военных за эту операцию и "правильный удар". 

После чего представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Донбасс Реалии" заявил, что вчерашние события в Джанкое – это "серьезный урожай и успешная операция Вооруженных сил Украины".

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