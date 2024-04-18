"Бавовна" на аэродроме в Джанкое: ГУР дал перечень уничтоженной техники РФ
17 апреля 2024 года в результате удара Сил обороны Украины по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были поражены 4 пусковые установки ЗРК С-400 и еще ряд объектов.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.
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"ГУР Минобороны Украины информирует: 17 апреля 2024 года в результате успешной операции Вооруженных сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожены или критически повреждены:
- 4 пусковые установки ЗРК С-400;
- 3 радиолокационные станции;
- пункт управления средствами ПВО;
- аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М"".
Факт успешной атаки украинских военных аэродром в Джанкое подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении и поблагодарил украинских военных за эту операцию и "правильный удар".
После чего представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Донбасс Реалии" заявил, что вчерашние события в Джанкое – это "серьезный урожай и успешная операция Вооруженных сил Украины".