



"Бавовна" на аэродроме в Джанкое: ГУР дал перечень уничтоженной техники РФ

17 апреля 2024 года в результате удара Сил обороны Украины по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были поражены 4 пусковые установки ЗРК С-400 и еще ряд объектов.



Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.



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"ГУР Минобороны Украины информирует: 17 апреля 2024 года в результате успешной операции Вооруженных сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожены или критически повреждены:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М"".