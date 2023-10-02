



Австралийская EOS передаст Украине антидроновые системы Slinger

Австралийская компания Electro Optic Systems к 2023 года изготовит и передаст Украине 10 систем Slinger, предназначенных для уничтожения дронов.



Как сообщила австралийская радиовещательная корпорация ABC, ссылаясь на представителя компании, систему собирают на промышленной площадке в Канберре (Австралия).



"Пушка, установленная на кузове пикапа, отслеживает цель и является частью системы вооружения, которая сбивает вражеские дроны. Эта система предназначена для борьбы с дронами по цене, которую может позволить себе Украина", - отмечается в сообщении.



Известно, что цена Slinger составляет не менее $1,55 млн за систему.



"Ожидается, что десять Slinger, которые сейчас производятся, будут доставлены в Украину к концу года в рамках пакета военной помощи США", - говорится в сообщении.



Противодронный боевой модуль Slinger оборудован 30-мм автоматической пушкой Bushmaster M230LF, вес модуля - около 400 кг.