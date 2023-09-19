



Атака дронов на Львов: уничтожены 15 фур гумпомощи, в том числе из Ватикана

Епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической церкви Эдуард Кава сообщил, что российские ударные дроны уничтожили во Львове 15 фур с гуманитарной помощь, в том числе и из Ватикана.



"В результате ночной атаки дронов на склад благотворительной организации "Каритас Спес" уничтожены около 15 фур гуманитарной помощи", - отметил Кава.



По его словам, среди гуманитарной помощи были одежда, обувь, еда, и генераторы, в том числе и из Ватикана.



"Мы получаем из Ватикана помощь при посредничестве кардинала Краевского и это часть помощи, отправленной не только в последнее время, но и за то время, которая уже была постепенно распространена по Украине", - уточнил епископ.







Напомним, что во вторник ночью Львов подвергся атаке российских беспилотников. В результате атаки начался пожар на складах, не имеющих отношения к военным. Площадь пожара была – около 10 тыс.кв.м. В результате атаки и пожара один человек погиб, еще одного госпитализировали.