



Аналитики ISW подсчитали территории Украины, захваченные Россией в 2024 году

За первые три месяца 2024 года войска РФ захватили около 400 квадратных километров территории Украины. Такую цифру назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) могут подтвердить оккупацию около 300 квадратных километров.



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"В ISW наблюдали только визуальные доказательства, позволяющие ISW подтвердить, что российские силы захватили около 305 квадратных километров в период с 1 января по 1 апреля 2024 года", – говорится в отчете ISW.



Аналитики отметили, что Украина вынуждена экономить боеприпасы и уделять приоритет ограниченным ресурсам для критических участков фронта. Тогда как растет риск российского прорыва в других, менее обеспеченных секторах. Однако на фронте властвует большая нестабильность, чем кажется, учитывая относительно медленный темп продвижения россиян.



Кроме того, ограничения материальных средств Украины дают российским силам гибкость и в том, как они проводят наступательные операции, которые могут привести к соединению и нелинейным возможностям для российских сил получить значительный оперативный успех в будущем, резюмировали эксперты ISW.