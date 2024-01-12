



15-летний чех решил поехать в Украину воевать с Россией

Сегодня, 11 января, офицеры Силезского погранотряда, несущие службу в контактном пункте Объединенного поста в Хотебузе (Чехия), получили от чешской стороны информацию о том, что вчера, 10 января, из дома ушел 15-летний житель Остравы. Он не пришел в школу. Об этом сообщает Польская пограничная служба.



Обеспокоенные родители уведомили службы, предоставив описание мальчика.



Польская полиция установила, что его телефон был запеленгован в Польше, в Пшемысле.



В ходе дальнейших действий выяснилось, что 15-летний парень взял из дома паспорт, потому что хотел попасть в Украину, чтобы поддержать местную армию в борьбе с российским агрессором. Выяснилось, что мальчик уже пересек польско-украинскую границу.



Благодаря быстрым действиям сотрудников Силезского погранотряда и отличному международному сотрудничеству, 15-летний чех был немедленно доставлен на территорию Польши. В настоящее время он благополучно возвращен домой.

