



В Стамбуле проводят масштабные облавы на туристов с целью депортации

В стамбульских гостиницах начались ежедневные облавы для борьбы с нарушениями визовых сроков и нелегальным турбизнесом. Турист, находящийся в Стамбуле, поделился подробностями о происходящем.



“Полиция оцепляет одну гостиницу по периметру и проводит проверку в ней постояльцев и их документов. В гостиницу подъезжают от трех до шести полицейских машин и группа полицейских полностью блокирует гостиницу”, – рассказал детали рейдов турист на страницах своего блога.



Согласно его данным, в последние недели в культурной столице Турции после усиления выдачи турецкого вида на жительство местные власти проводят активные мероприятия по контролю за мигрантами и нарушителями визовых правил. Дело в том, что в многомиллионном Стамбуле много не только нелегальных мигрантов из Сирии, но и россиян после объявления о мобилизации в России.



Ежедневно в разных частях города проводятся масштабные облавы, направленные на отлов нелегалов. Их ловят и затем депортируют из страны. Как заверил блогер, облавы стали повседневной практикой в ​​Стамбуле – проверяют все городские районы.



Наплыв незаконных мигрантов не остался незамеченным у турецких властей, их пребывание – под пристальным вниманием полиции. Это подтверждают данные чиновников. Согласно отчету главы МВД республики Али Ерликая, почти 36 000 нелегалов были задержаны в Турции всего за два месяца, 17,3 тыс. из них – были депортированы.



По информации турецких СМИ, министр, занявший в июне свой пост, “за два месяца сделал больше, чем его предшественники”. Кроме того, он пообещал лишь через несколько месяцев “очистить” страну и преимущественно Стамбул от нелегальных мигрантов.