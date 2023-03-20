



В Израиле больше всех в мире частных самолетов на душу населения

Многие считают полет на частном самолете роскошью, стоящей намного больше любого коммерческого полета. Чтобы убедиться в этом своими глазами, стоит посетить ежегодную выставку частных самолетов Jetsetter в аэропорту Бен-Гурион.



Выставка проходит уже в восьмой раз, пишет Ynet.



На выставке представлены компании, выставляющие частные самолеты на продажу, компании по управлению воздушными судами и компании по аренде самолетов.



Среди самых извесных: американская компания Gulfstream, французская Dassault's Falcon и гигантская американская корпорация Textron, представившая Cessna Citation - один из самых популярных частных самолетов.



В общей сложности на выставке было представлено девять самолетов по цене от около 3 миллионов долларов за небольшие старые самолеты до более 60 миллионов долларов за роскошные самолеты, такие как Gulfstream G650, который может летать прямо из Израиля в Австралию со скоростью 1073 км/ч и на максимальной высоте 50 000 футов.



Во время выставки выяснилось, что Израиль — империя частных самолетов. “В стране насчитывается более 70 частных самолетов представительского класса, что выводит Израиль на первое место в мире по соотношению числа самолетов представительского класса к населению”, — сказал Галь Пелег, генеральный директор компании Jetsetter, которая занимается покупкой, продажей и управлением частными самолетами.



“Использование и спрос на частные самолеты резко возросли во время пандемии COVID, которая почти полностью заблокировала коммерческие рейсы и оставила частные самолеты единственным средством передвижения между многими пунктами назначения”, — говорит Пелег.



“Даже сегодня, когда коммерческая авиация почти полностью вернулась в нормальное русло, уровень активности частных самолетов и спрос на них остаются высокими, что приводит к дальнейшему росту цен”, — говорит он.



Расходы, связанные с частными самолетами, не заканчиваются их покупкой. Техническое обслуживание может стоить от 500 000 до 3 миллионов долларов, в зависимости от типа самолета и места его стоянки.



В стоимость входит периодическое обслуживание, различные разрешения, парковка, страховка, топливо, зарплата пилота и экипажа, наземное обслуживание, услуги по планированию полета, покупка слотов и многое другое. Есть компании, созданные с единственной целью управления самолетами для частных лиц или корпораций.



Нил Бук, президент и главный исполнительный директор JSSI, компании, предоставляющей услуги по управлению воздушными судами и активами, говорит: “За последнее десятилетие я счел важным способствовать процветанию частной авиации в Израиле и тому, чтобы она стала важной точкой роста на карте мира”.

“Мы рассматриваем Израиль, как важную и плодородную почву для развития нашего бизнеса, — говорит он. — Когда я начал управлять JSSI, у нас не было клиентов в Израиле, кроме самолета Ясира Арафата, и сегодня я горжусь тем, что у меня так много хороших клиентов здесь, в месте, которое я считаю своим домом и где бывал с детства”.

Чтобы летать на частном самолете, не обязательно покупать его. Можно арендовать самолет по ценам, зависящим от продолжительности полета и типа самолета.



Например, перелет в близлежащий пункт назначения, такой как Кипр, на одном из небольших и дешевых самолетов может стоить около 30 000 долларов США за поездку туда и обратно.



Стоимость полета на более роскошных и больших самолетах может составлять от 15 000 до 20 000 долларов в час. В цену обычно входят дополнительные расходы, такие как топливо, зарплата, страховка и т.д.



Рон Хоффман, генеральный директор Jetsetter, рассказал Ynet, что частные полеты доступны не только миллиардерам. “Иногда более экономично и практично арендовать самолет. Есть также группы из 10 или 14 пассажиров, которые решили забронировать рейс в относительно близкое место назначения по разумной цене. Они делают это из-за уникального опыта”, — говорит он.

