



В аэропорту Амстердама хотят брать плату за транзит пассажиров

В Амстердаме хотят взимать плату с транзитных пассажиров за пересадку в аэропорту Схипхол. За введение такого налога проголосовала нижняя палата парламента.



Если законопроект будет утвержден, пассажиры, осуществляющие пересадку с рейса на рейс в аэропорту Схипхол, должны дополнительно уплатить налог в размере 50 евро. Это сделает Схипхол единственным в мире аэропортом с платным транзитом.



По словам главы ассоциации авиакомпаний Нидерландов BARIN Марникса Фрутемы, изменения отрицательно отразятся на работе главного перевозчика страны KLM.



В самой авиакомпании также подвергли критике законопроект, назвав его непонятным и крайне вредным.