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В аэропорту Амстердама хотят брать плату за транзит пассажиров
30.09.2023 20:54 Наталья Богинская

В аэропорту Амстердама хотят брать плату за транзит пассажиров

В Амстердаме хотят взимать плату с транзитных пассажиров за пересадку в аэропорту Схипхол. За введение такого налога проголосовала нижняя палата парламента.

Если законопроект будет утвержден, пассажиры, осуществляющие пересадку с рейса на рейс в аэропорту Схипхол, должны дополнительно уплатить налог в размере 50 евро. Это сделает Схипхол единственным в мире аэропортом с платным транзитом.

По словам главы ассоциации авиакомпаний Нидерландов BARIN Марникса Фрутемы, изменения отрицательно отразятся на работе главного перевозчика страны KLM.

В самой авиакомпании также подвергли критике законопроект, назвав его непонятным и крайне вредным.

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