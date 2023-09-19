



Уникальная акция: Более 200 отелей Израиля предлагают скидки 20%

Номера в более чем 200 отелях по всему Израилю будут доступны со скидкой 20 процентов на все ночи проживания в рамках предложения Израильской гостиничной ассоциации (IHA), которое будет действовать с полудня 19 сентября до полудня 22 сентября.



Ассоциация отелей Израиля заявила, что предложение доступно на любую дату в течение предстоящего года и распространяется на 212 отелей с рейтингом от трех до пяти звезд для клиентов, которые забронируют номера в течение 72-часового периода.



Утром 19 сентября, перед началом продажи, сайт ассоциации вышел из строя из-за большого интереса к предложению.



“Мы хотим облегчить жизнь израильтян и позволить им насладиться более дешевым отдыхом для всей семьи, с любым типом номера, по всему Израилю и в любое время года”, – заявила генеральный директор организации Яэль Даниэли. “Это позволит каждому дому в Израиле сэкономить на бронировании для следующего отпуска и поможет заполнить отели в Израиле даже в непиковые периоды”.



В число роскошных отелей, включенных в сделку, входят Setai Kinneret, отели Herod в Герцлии и Эйлате, а также Brown Golden House в Тель-Авиве.



По данным IHA, в январе-июле 2023 года количество пребываний сократилось на 12% по сравнению с тем же периодом 2019 года, отмечается снижение числа иностранных туристов на 15% и местных посетителей на 2%.

