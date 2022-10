Слишком толстые для самолета: скандал на борту American Airlines

Женщина оказалась зажатой между двумя тучными пассажирами в самолете авиакомпании American Airlines, и возмутилась этим в социальных сетях после полета.



Сидни Уотсон, австралийско-американский консервативный политический обозреватель, задокументировала свою борьбу за личное пространство и комфорт во время трехчасового полета в Twitter.



Однако, авиакомпания публично отвергла ее жалобы.



Женщина рассказала, что сидела между двумя полными людьми, ей не хватало места, к ней дотрагивались без ее разрешения, она не могла опустить подлокотники и чувствовала себя некомфортно.Об этом сообщает Daily Mail.



"В настоящее время я буквально зажата между двумя людьми, страдающими ожирением. Это абсолютно не приемлемо или нормально. Если толстые люди хотят быть толстыми, прекрасно. Но это совсем другое, когда я застряла между вами, с вашими руками на моем теле, в течение 3 часов. Если вам нужен удлинитель ремня безопасности, вы слишком толстые, чтобы быть в самолете. Купите два места или не летайте", - написала она.



В авиакомпании American Airlines ответили: "Наши пассажиры бывают самых разных форм и размеров. Мы сожалеем, что вам было некомфортно во время полета".



