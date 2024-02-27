



Ситуация с отказом круизному лайнеру причалить к Маврикию быстро разрешилась

В связи с публикациями о судне Norwegian Dawn, сообщение представителя компании Norwegian Cruise Line:



«По прибытии судна Norwegian Dawn в Порт-Луи (Маврикий) 25 февраля 2024 года, у небольшого числа гостей наблюдались легкие желудочные явления. В противовес утверждавшемуся в предыдущих сообщениях и спекуляциях, на борту не было подтвержденных случаев или признаков холеры. Несмотря на то что под наблюдением находились только шесть гостей с легкими симптомами заболевания желудка, правительство Маврикия потребовало проведения более тщательных анализов, что задержало высадку пассажиров корабля, запланированную первоначально на 25 февраля 2024 года.



После получения результатов регуляторных исследований, проведенных правительством Маврикия, и подтверждения того, что они не обнаружили никаких следов холеры, лайнеру Norwegian Dawn был разрешено войти в Порт-Луи на Маврикии и высадить всех пассажиров ранним утром 27 февраля 2024 года по местному времени.



Мы стремимся уделять максимум внимания качеству обслуживания гостей на каждом этапе круизного путешествия, даже в таких неожиданных и сложных ситуациях, как эта. Наши береговые и судовые экипажи поддерживают постоянную связь с пассажирами, находящимися в настоящее время на борту, оперативно предоставляя им информацию в этой нестабильной ситуации. Учитывая позднее приплытие, команда NCL Air без какой-либо дополнительной платы изменила расписание поездок для всех гостей, забронировавших авиабилеты через нас: более 400 рейсов были перенесены в течение 24 часов. Кроме того, мы предоставили всем гостям бесплатный Wi-Fi и телефонную связь, чтобы даже те, кто сам приобрел билеты на самолет, могли перенести свой обратный рейс. Мы также возместим гостям в разумном размере расходы, вызванные изменением авиарейса. Пассажирам, обратный рейс которых запланирован на 28 февраля 2024 года, также будет обеспечено бесплатное проживание в отеле. Кроме того, чтобы компенсировать эту неожиданную двухдневную задержку, гости получили кредит на будущий круиз.



Для пассажиров, первоначально забронировавших круиз с 25 февраля 2024 года, отплытие перенесено на 27 февраля 2024 года во второй половине дня по местному времени. Учитывая это опоздание, мы организовали для всех них бесплатное двухдневное проживание в отеле «Маврикий», который включает почти 1200 гостиничных номеров на более чем 2000 гостей. Каждый пассажир также получил деньги для покрытия расходов на питание и другие непредвиденные расходы в течение двух дней и бесплатный трансфер в порт 27 февраля 2024 г. Кроме того, из-за сокращения продолжительности плавания они получат пропорциональный возврат уплаченной суммы, а также бортовой кредит и кредит на будущий круиз. В течение последних нескольких дней мы информировали гостей обо всех изменениях по нескольким каналам связи, включая текстовые сообщения и электронную почту.



Более того, в последние несколько дней мы быстро мобилизовали дополнительный наземный персонал и доставили специальную сервисную команду NCL из наших офисов в Майами и Великобритании, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и гладкий процесс высадки и посадки пассажиров 27 февраля 2024 года.



Как всегда, здоровье и безопасность наших гостей, персонала и мест, которые мы посещаем, являются нашими главными приоритетами. Мы работаем в соответствии с самыми высокими стандартами общественного здравоохранения и санитарии и соблюдаем все местные санитарные правила».



Президент NCL Дэвид Эррера: «Мы ценим терпение, которое проявляют наши гости в то время, пока мы справляемся с этой нестабильной ситуацией. Мы очень благодарны нашим руководителям и коллективу, работающему на борту, а также нашей глобальной береговой команде за то, что они делают все возможное, чтобы обеспечить комфорт наших гостей во время этого неожиданного события. Мы верим в то, что поступаем правильно и делаем все возможное, чтобы обеспечить нашим пассажирам наилучшие впечатления от отпуска».