



Норвежскому круизному лайнеру запретили причаливать к Маврикию

По словам официальных лиц, на борту Norwegian Dawn находится более 3 000 человек, и некоторые пассажиры изолированы на время проведения тестов.



Круизному судну Norwegian Dawn запретили причаливать к Маврикию из-за "потенциального риска для здоровья" после того, как пассажиры сообщили о плохом самочувствии.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



У 15 человек, находящихся в изоляции на борту Norwegian Dawn, были взяты пробы.



Власти заявили, что в выходные судно не причалило к столице Маврикия Порт-Луи из-за проблем со здоровьем и безопасностью.



Официальные лица подтвердили, что на борту находятся 2184 пассажира и 1026 членов экипажа.



В заявлении Управления портов Маврикия говорится следующее: "Решение не допускать круизное судно к причалу было принято, чтобы избежать любых рисков для здоровья.



"Здоровье и безопасность пассажиров, а также страны в целом являются для властей первостепенными".



Власти не подтвердили подробностей о типе заболевания, с которым боролись на борту судна, но выразили надежду, что результаты будут получены в течение 48 часов.



Представитель компании Norwegian Cruise Line, штаб-квартира которой находится в США, заявил, что 13 февраля во время путешествия в Южную Африку некоторые пассажиры сообщили о легких симптомах заболевания, связанного с желудком.



Руководство судна работало с властями Маврикия, чтобы убедиться, что меры предосторожности приняты и все на борту в безопасности, сказал представитель компании.



Около 2000 человек должны были сойти на берег в Порт-Луи после завершения круиза, и еще 2279 новых пассажиров должны были подняться на борт, сообщили в порту.



"Пассажиры, которые должны были подняться на борт Norwegian Dawn и начать свой круиз с Маврикия сегодня, не смогут этого сделать из-за потенциального риска для здоровья", - добавили в порту.



По словам представителя Norwegian Cruise Line, те, кто собирался сойти на берег или присоединиться к круизу, сделают это во вторник.

