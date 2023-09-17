



"Проклятый город" Италии привлекает туристов жуткими историями

В Италии есть коммуна Колобраро, местные жители которой боятся произносить вслух это название, зато туристы массово едут в "проклятый город", чтобы впитать в себя мрачную атмосферу.



По данным The Sun, ходят слухи, будто все началось в 1900-х годах со слов местного адвоката, который не проиграл ни одного дела.



"Если то, что я говорю, ложь, пусть эта люстра упадет", - сказал он, после чего люстра действительно рухнула ему на голову, из-за чего он погиб.



Ходили поверья, будто все несчастья в этом городке происходят из-за "ведьм". Местные даже ходили к целителям, чтобы те сняли с них проклятие. Для этого использовалась смесь соли, угля и воды, который натирали лоб "проклятого", после чего воду выливали на перекрестке. Считалось, что человек, который после этого прошел по такому месту, сам становился проклятым.



Слухи усугубились из-за младенцев, которые рождались с двумя сердцами и тремя легкими, из-за чего в окрестных деревнях царила паника. Несмотря на ужасающие истории, каждый год в коммуну приезжают туристы, которым рассказывают историю этого места. В августе в Колобраро проводится уличное шоу с "ведьмами, оборотнями" и другой "нечистью". Всем посетителям выдается специальный амулет, защищающий от проклятия.