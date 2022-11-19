



Представлен список самых дешевых для туризма стран Европы

В следующем году на фоне ускорения инфляции есть несколько стран Европы, которые могут посетить туристы, не потратив целое состояние.

Список представил сайт Schengenvisainfo.

В списке с приблизительным описанием цен оказались семь европейских стран.

В Венгрии жилье можно снять минимум за 16 долларов за ночь, номер в 3-4 звездочном отеле - за 60-90 долларов. Абонемент на месяц на общественный транспорт - 24 доллара, обед - 5-25 долларов.

В Португалии жилье стоит 11-51 доллара. Проездной в транспорте на месяц - 41 доллар, одноразовая поездка - 1,6 доллара, обед - 8 долларов.

В Словении дешевое жилье можно снять за 11-15 долларов. Проездной на месяц - 15 долларов, обед - 12-15 долларов.

В Болгарии самое дешевое жилье стоит от 14 долларов. Проездной на месяц - 18 долларов, обед - 5-15 долларов.

В Румынии самое бюджетное проживание - 10 долларов, одноразовый проезд - 30 центов, месячный проездной – 16 долларов, обед - 6-15 долларов.

В Словакии самое бюджетное жилье обойдется в 10-30 долларов, обед - 6-30 долларов. Самый простой и дешевый способ передвижения по Словакии — автобус. Местные жители также зависят от поездов и трамваев. Стоимость не указана.

В Молдове можно остановиться минимум за 5 долларов, разовая поездка в транспорте - 40-50 центов, питание - 10-12 долларов.