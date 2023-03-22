



Песах Мечты с подборкой рекомендаций для семейного досуга

Куда поехать на Песах всей семьей? - Израиль предлагает море возможностей.



Песах 7-13 апреля 2023 г.



Университетский ботанический сад в Гиват Рам Иерусалим



Песах между цветами - прогулки между дорожками сада



Маршруты разного уровня сложности для разных возрастов. Экскурсии будут проходить по всей территории ботанического сада, занимающего 120 дунамов, и в процессе участники смогут узнать обо всех темах, которыми сад занимается круглый год: качество окружающей среды, устойчивость, климат, цветение, деревья и многое другое. Кроме того, будет работать комплекс "Кубики - деревянные игры" - хэппенинг огромных деревянных настольных игр для всей семьи. Комплекс включает в себя коллекцию деревянных игр ручной работы, которые были специально адаптированы для широкого диапазона возрастов и большого количества участников одновременно.



Детям и родителям предлагается собрать в саду листья любой формы и цвета, а цветы можно будет взять в мастерской. Кроме того, будет проведена мастерская по подготовке воображаемой навигационной карты сверху и компаса сверху.



Во время мероприятия будут проводиться цветочные экскурсии по всему цветущему саду - 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00.



В галерее тропической оранжереи в саду 31 марта откроется новая групповая выставка "Суть вещей", куратор - Нета Галь Ацмон (главный куратор и директор арт-пространства в саду - Габи Гамбург Пима) На выставке 6 художниц представляют работы в различных художественных техниках, которые соответствуют тематике сада, связанной с лексиконом ботанического сада (включено в стоимость входного билета в сад).



Ботанический сад университета Гиват Рам, Залман Шниор 1 Иерусалим



7-12.4.23 Пятница и праздничный вечер 09:00-15:00 Суббота-воскресенье-понедельник 09:00-17:00



Галерея - воскресенье: 10:00-13:00 понедельник-четверг: 10:00-15:00 пятница: 14:00 - 09:00 суббота: 15:00 - 09:00



35 NIS ребенок 40 NIS взрослый, солдат/студент/пенсионер 25 NIS Иерусалим ребенок до 18 лет бесплатно при предъявлении удостоверения личности. Абонементы: бесплатно



Возраст: от 2 лет и старше.



Дополнительная информация: университетский ботанический сад Тел. 02-6794012 и на сайте







Парк Неот Кдумим



Древняя собственная земля



Истории Иосифа в Египте



Рассказ об Иосифе и периодах его жизни: Истории Иосифа в Египте и его юности в земле Ханаанской, о том, был послан в Египет и брошен в яму запретного, разгадывал самые сложные сны и не переставал мечтать сам.



Дети и родители приглашаются на различные мероприятия, такие как: шоу "Мечтатель", в котором рассказывается история Иосифа, удобные пешеходные маршруты, подходящие для колясок, длинные (2,5 км) и короткие (1. 5 км)



Парк Неот Кдумим, рядом с лесом Бен Шемен.



Воскресенье, понедельник и четверг 9-13 апреля, 9:00-17:00 Последний вход в 15:00. Вторник (вечер понедельника) с 9:00-13:30 последний вход в 11:30 среда - закрыто.



До 3 лет бесплатно. 55 шекелей за взрослого/ребенка с 3 лет. Певцы и гастролеры 110 шекелей.



Подробности: 08-9770770 и на сайте



Экскурсия и песня в парке Неот Кдумим



Пасхальные мероприятия в парке завершатся экскурсией и песней на фоне впечатляющего заката в парке Неот Кдумим. В 18:30 зрители приглашаются на весеннюю экскурсию с лучшими гидами парка Сдот Хагдан, а в 20:00 - присоединиться к исполнению одних из лучших песен Земли Израиля.



Известные и лучшие песни, которые сопровождали нас с момента создания государства и до сегодняшнего дня вместе с братьями Цанхани.



Парк Неот Кдумим



Четверг 13.4 21:30-18:30



110 шекелей Предварительная продажа: 100 ШЕКЕЛЕЙ



для взрослых Подробности: 08-9770770 и на сайте





Песах в музее Друзей Израиля



Увлекательное экспериментальное путешествие по различным мультимедийным экспозициям музея и знакомство с героями-неевреями, которые помогли в создании государства и осуществлении сионистской мечты. Музей является историческим центром, который позволяет своим посетителям с помощью 7 современных аудиовизуальных мультимедийных презентаций



сочетающих звук, уникальные эффекты и инновационные технологии, познакомиться с героическими фигурами в сочетании с героическими историями неевреев, помогавших в создании государства.



Йосеф Ривлин 20 Нахалат Шева Иерусалим



9-10.4.23 Между 10:00-16:30



Тур-взрослый 44 шекеля Дети от 3 до 18 лет - 33 шекеля Пенсионеры 22 шекеля Семейная карта - 100 шекелей



Для получения более подробной информации и согласования экскурсий звоните по телефону 02-5329401 и на сайте







Центр современного искусства Рамла CACR



Новые выставки



Гостиная, темная комната/ Ассаф Хинден



Бездомность ткани и тоска / Нахад Абу Элиягу Хамза



В двух новых сериях Ассаф Хинден имеет дело с памятью, взглядом на прошлое и вопросами документирования и манипулирования изображениями.



Проспект Герцля, 112. Рамла



Воскресенье - четверг 09:30-15:30 Замок 30.6.23



Бесплатный вход



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Отели ibis Иерусалим празднуют Песах

Отели ibis Иерусалим празднуют Песах по доступным ценам для всех и с экскурсией вслед за паломниками в Иерусалим

От 880 шекелей на пару за ночь с завтраком

Действует с 9 по 11.4.23





Отели ibis Иерусалим празднуют Песах



Отели ibis Иерусалим празднуют Песах по доступным ценам для всех и с экскурсией вслед за паломниками в Иерусалим



От 880 шекелей на пару за ночь с завтраком



Действует с 9 по 11.4.23



По случаю наступающего Песаха отели IBIS в центре Иерусалима предлагают особенно привлекательную цену от 880 шекелей за ночь на пару, включая завтрак, для тех, кто забронирует проживание в одном из двух отелей в течение пасхальной недели.





Два отеля ibis Jerusalem расположены прямо "там, где происходит все действие" - в самом сердце центра Иерусалима, в лучшем из доступных мест. Отели Ibis - идеальная база для экскурсий и посещения всех достопримечательностей и всего, что может предложить Иерусалим.



Гостиницы спроектированы на международном уровне и в соответствии с высокими стандартами сети, например, гостиничные номера звуконепроницаемы и построены в соответствии с качествами и стандартами сети Accor и мировых брендов ibis. В каждом номере кровать с уникальным матрасом Sweet Bed TM by ibis от создателя глобального бренда ibis, который также можно приобрести в частном порядке. Отели ibis Jerusalem предлагают своим гостям бесплатный WI-FI, станцию проката велосипедов и многое другое.



Для получения подробной информации и бронирования: Ibis hotels Jerusalem *9709 или www.ibis.co.il







Сеть отелей JACOB



Праздник Песах по особо горячим ценам



В период с 5 по 12.4.2023 г.



Пришла весна, наступил Песах, и сеть отелей JACOB, расположенная в 6 привлекательных местах по всей стране: Тель-Авив, Иерусалим, Хадера, Нагария Тверия и Эйлат приглашает всех желающих насладиться пасхальным отдыхом по особо выгодным ценам.







JACOB Тверия:



От 780 шекелей за пару за ночь, включая завтрак.



От 978 шекелей за пару + ребенок за ночь, включая завтрак



Отель Jacob Tiberias расположен в историческом здании в османском стиле в центре Тверии. В отеле сочетается старое и новое, классика и мода. Дизайн отеля был поручен Иегуде Гедалхиу, который объединил европейскую элегантность с оттоманским влиянием, характерным для здания. Изысканный стиль отеля создает ощущение другой эпохи наряду со стильным и роскошным дизайном. Отель придает современный облик исторической Тверии, древнему поселению, в котором находятся некоторые из самых важных священных мест для нескольких религий, расположенных перед уникальным ландшафтом Кинерета.



Для получения дополнительной информации: booking* 6367 или на сайте https://jacobhotels.com/tiberias/ или по электронной почте.







