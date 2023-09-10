



Нетаниягу предостерег израильтян от поездки в Умань: там опасно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предостерег граждан от паломничества в Умань на Рош ха-Шана из-за опасности на фоне продолжающихся российских обстрелов территории Украины.



"Граждане Израиля, которые едут в Украину, должны понимать, что подвергают себя опасности, и нести личную ответственность за свое решение. Всевышний не всегда нас оберегал, ни на европейской земле, ни на украинской", - сказал он.



По словам Нетаниягу, когда палестинские террористы запускают ракеты по Израилю, то граждане могут укрыться в убежищах и знают, что есть мощное ПВО.



"А там таких укрытий и защитных систем нет", - добавил он.



Таким образом Нетаниягу прокомментировал разговор с президентом Украины Владимир Зеленским, который предупредил, что в Умани нет возможности защитить большое количество туристов. Стороны обсудили вопросы безопасности паломников и реагирование на возможные вызовы с учетом продолжающихся обстрелов.



Тем не менее, Израиль и Украина договорились облегчить прибытие израильтян в Украину на праздник. Украинские пограничники обещают максимально ускорить процедуру пересечения границы. Более того, пограничные переходы будут открыты в дни до и после Рош ха-Шана 24 часа в сутки.