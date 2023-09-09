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Паломничество в Умань: о чем договорились Израиль и Украина
09.09.2023 21:38 Алина Груднева

Паломничество в Умань: о чем договорились Израиль и Украина

Посол Израиля Михаил Бродский провел переговоры с руководством Госпогранслужбы Украины относительно ежегодного паломничества хасидов в Умань на Рош ха-Шана

Информацию об этом распространили израильские СМИ.

Достигнуты договоренности об оказании помощи паломникам и об облегчении прибытия десятков тысяч верующих на праздник.

По предварительным данным, украинские пограничники согласились максимально ускорить процедуру пересечения границы. Также Бродскому сообщили о том, что правительство Украины отреагировало на просьбу Израиля в отношении погранпереходов, которые будут открыты в дни до и после Рош ха-Шана 24 часа в сутки.

Информация об этом появилась после того, как состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Украины Владимира Зеленского, которые обсудили вопрос приезда израильтян в Украину. Лидеры затронули вопросы безопасности паломников и реагирование на возможные вызовы.

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