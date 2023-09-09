



Паломничество в Умань: о чем договорились Израиль и Украина

Посол Израиля Михаил Бродский провел переговоры с руководством Госпогранслужбы Украины относительно ежегодного паломничества хасидов в Умань на Рош ха-Шана



Информацию об этом распространили израильские СМИ.



Достигнуты договоренности об оказании помощи паломникам и об облегчении прибытия десятков тысяч верующих на праздник.



По предварительным данным, украинские пограничники согласились максимально ускорить процедуру пересечения границы. Также Бродскому сообщили о том, что правительство Украины отреагировало на просьбу Израиля в отношении погранпереходов, которые будут открыты в дни до и после Рош ха-Шана 24 часа в сутки.



Информация об этом появилась после того, как состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Украины Владимира Зеленского, которые обсудили вопрос приезда израильтян в Украину. Лидеры затронули вопросы безопасности паломников и реагирование на возможные вызовы.