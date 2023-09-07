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Нетаниягу созвонился с Зеленским
07.09.2023 18:32 Алина Груднева

Нетаниягу созвонился с Зеленским

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.

Стороны обсудили оказание гуманитарной помощи Украине, в том числе беженцам, а также развитие и продвижение систем гражданской обороны.

"Я поднял вопрос о необходимости максимально обеспечить возможность приезда верующих в Умань в этом году, чтобы сохранить свободу вероисповедания", - сообщил Нетаниягу.
 

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