



Назван самый гостеприимный город Израиля по версии Booking.com

Израильский город Акко признан самым гостеприимным городом страны по версии Traveler Review Awards 2023 Traveler Review Awards 2023, проведенной сайтом Booking.com.



Это звание город потерял на пару лет, прежде получить его вновь.



В 2021 и 2022 годах самым гостеприимным городом Израиля был признан Рош-Пина. Далее в списке идут Хад-Несс (Голаны), Арад и Мицпе-Рамон.



"Мы рады и гордимся тем, что Акко занял первое место в рейтинге Booking.com. Мы делаем упор на контентный туризм и инвестируем в культурное, историческое и кулинарное содержание. Секрет успеха города в последние годы заключается в сочетании его географического положения и истории, которые делают его уникальным, наряду с беспрецедентными инвестициями в проекты, направленные на улучшение туристического опыта", — сказал мэр города Шимон Ланкри.



В этом году признание получили, в общей сложности, 3009 израильских гостиничных компаний из почти 1,4 миллиона наград, присужденных Booking.com по всему миру.

