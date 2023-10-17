



Ливанская авиакомпания срочно эвакуирует самолеты из Бейрута

Ливанская авиакомпания Middle East Airlines (МЕА) срочно эвакуирует свои самолеты из Бейрута на фоне нарастания напряженности вокруг Израиля.



Согласно официальному заявлению, перевозчик немедленно переправит пять авиалайнеров в Стамбул в качестве меры безопасности.



Речь идет о четырех Airbus A321neo и одном Airbus A330.



"В случае войны с Израилем международный аэропорт Бейрута быстро подвергнется бомбардировке", - пояснили в авиакомпании.

⚠️ 🇱🇧 MEA, la compagnie libanaise, annonce envoyer immédiatement 5 (4 Airbus A321neo & 1 Airbus A330) de ses avions à Istanbul par mesure de sécurité.



▫️En cas de guerre avec Israël, l’aéroport de International Beyrouth sera rapidement visé par les bombes. pic.twitter.com/boRUDz88xK — air plus news (@airplusnews) October 16, 2023

Стоит отметить, что многие мировые лидеры в один голос призывают ливанскую террористическую организацию "Хизбаллу" не вступать в войну против Израиля. Тем не менее террористы продолжают устраивать провокации и обстрелы на границе.