



Литва закрывает погранпункт на границе с Беларусью

Литва решила временно закрыть один из двух железнодорожных погранпунктов на границе с Беларусью.



Соответствующее заявление сделали в Службе охраны госграницы при МВД страны.



"Пересечение границы для грузовых составов из Беларуси через станцию Стасилай закрывается с четверга. Эти поезда могут проследовать через пункт перехода в Кене", - сказано в заявлении.



На какой срок закрывают пограничный пункт, не уточняется. По предварительным данным, работа КПП будет приостановлена для установления контрольного рентгеновского оборудования, которое позволит более эффективно бороться с контрабандой.



"К этой мере пришлось прибегнуть из-за потока контрабанды с использованием железнодорожного транспорта", - добавили в службе.