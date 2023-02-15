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Литва закрывает погранпункт на границе с Беларусью
15.02.2023 18:03 Алина Груднева

Литва закрывает погранпункт на границе с Беларусью

Литва решила временно закрыть один из двух железнодорожных погранпунктов на границе с Беларусью.

Соответствующее заявление сделали в Службе охраны госграницы при МВД страны.

"Пересечение границы для грузовых составов из Беларуси через станцию Стасилай закрывается с четверга. Эти поезда могут проследовать через пункт перехода в Кене", - сказано в заявлении.

На какой срок закрывают пограничный пункт, не уточняется. По предварительным данным, работа КПП будет приостановлена для установления контрольного рентгеновского оборудования, которое позволит более эффективно бороться с контрабандой.

"К этой мере пришлось прибегнуть из-за потока контрабанды с использованием железнодорожного транспорта", - добавили в службе. 

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