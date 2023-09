Круизный лайнер Icon of the Seas будет в пять раз больше "Титаника". Фото

Icon of the Seas, круизный лайнер от Royal Caribbean, станет самым большим в мире и превысит размеры большого "Титаника" в пять раз. Запуск судна, которое сможет разместить одновременно более 5000 пассажиров, намечен на январь 2024 года. Спрос на круизный тур настолько высок, что организаторы открыли продажу путевок на 2025-2026 годы.



Компания Royal Caribbean открыла бронирование на Icon of the Seas на этой неделе и объявила о старте дополнительных продаж на несколько лет вперед, так как спрос на круизы был рекордным. Известно, что лайнер отправится в плавание с Майами по Карибскому морю, включая посещение частного острова круизной линии.



Гигантское судно предлагает широкий спектр развлечений как для семейных туристов, так и для отдыхающих категории 18+, поскольку корабль разделен на восемь кварталов на 20 палубах, пересекаться отдыхающим разных групп будет трудно.



Один из предметов гордости судна – огромный аквапарк Category 6 с рекордными водными горками и бассейнами, причем там предусмотрена одна из самых быстрых на море, с почти эпическими вертикальными спусками. Кроме того, предусмотрены другие экстремальные виды отдыха, включая симуляторы серфинга на верхней палубе. Заявлены также шоу водопадов Aqua Dome и ледовый каток.



Напомним, "Титаник" был одним из самых больших и роскошных пассажирских судов своего времени. Его длина составляла 269 метров, ширина – 28 метров, высота от киля до верхней части – около 53 метров.