



Китай: ограничения на въезд для наших туристов являются необоснованными

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало ряд западных стран, которые ввели ограничения на въезд для китайских туристов в связи с новой волной заболеваемости коронавируса в стране.



По данным агентства Reuters, об этом говорится в официальном заявлении МИД КНР.



По данным внешнеполитического ведомства, такие ограничения являются "необоснованными".



"Мы категорически против такой тактики и примем соответствующие меры", - сказал на брифинге представитель МИД Китая Мао Нин.