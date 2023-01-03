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Китай: ограничения на въезд для наших туристов являются необоснованными
03.01.2023 11:38 Алина Груднева

Китай: ограничения на въезд для наших туристов являются необоснованными

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало ряд западных стран, которые ввели ограничения на въезд для китайских туристов в связи с новой волной заболеваемости коронавируса в стране.

По данным агентства Reuters, об этом говорится в официальном заявлении МИД КНР.

По данным внешнеполитического ведомства, такие ограничения являются "необоснованными".

"Мы категорически против такой тактики и примем соответствующие меры", - сказал на брифинге представитель МИД Китая Мао Нин.

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