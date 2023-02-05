Канада продлевает частичные COVID-ограничения для туристов из трех стран
Канада продлевает частичные COVID-ограничения для туристов из Китая, Гонконга и Макао.
По данным правительства, правила будут действовать до 5 апреля.
"Мы продолжаем действующие меры здравоохранения для путешественников, прибывающих авиарейсами из Китая, Гонконга и Макао, независимо от их национальности или статуса вакцинации", — сказано в заявлении.
Уточняется, что въезд в страну будет разрешен только тем путешественникам из этих стран, которые смогут показать в аэропорту негативный тест на коронавирус, сделанный максимум за две недели до отправки рейса.