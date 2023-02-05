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Канада продлевает частичные COVID-ограничения для туристов из трех стран
05.02.2023 10:10 Алина Груднева

Канада продлевает частичные COVID-ограничения для туристов из трех стран

Канада продлевает частичные COVID-ограничения для туристов из Китая, Гонконга и Макао.

По данным правительства, правила будут действовать до 5 апреля.

"Мы продолжаем действующие меры здравоохранения для путешественников, прибывающих авиарейсами из Китая, Гонконга и Макао, независимо от их национальности или статуса вакцинации", — сказано в заявлении.

Уточняется, что въезд в страну будет разрешен только тем путешественникам из этих стран, которые смогут показать в аэропорту негативный тест на коронавирус, сделанный максимум за две недели до отправки рейса. 

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