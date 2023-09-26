



Гигантский иск. Израильтяне против Ryanair

На прошлой неделе стало известно, что около 300 израильтян решили подать в суд на ирландского лоукостера Ryanair. Это произошло после того, как несколько раз, в основном в аэропорту Берлина, компания закрывала выходы на посадку заранее, поздно открывала стойки регистрации из-за чего люди опаздывали на самолет и были вынуждены покупать билеты на другой рейс.



Позднее к иску против авиакомпании решили присоединиться и другие пассажиры, столкнувшиеся с подобными случаями, в том числе 50 израильтян, которые застряли в аэропорту Берлина в мае прошлого года.



В их случае простой подсчет показывает, что треть пассажиров самолета не попала на борт - беспрецедентная цифра по меркам авиакомпаний. Пассажиры решили не сдаваться и наняли адвоката Ашера Ротбаума, чтобы подать против Ryanairr большой судебный иск. "Поведение компании по отношению к нам было ужасным. Нет другого слова, чтобы описать то, что произошло, - говорит А., один из пассажиров, - Они предпочли оставить 50 пассажиров в аэропорту и улететь без них. Это беспрецедентно".



В другом случае, произошедшем в марте этого года, около 60 пассажиров, которые должны были сесть на рейс авиакомпании Rainier из Берлина в Тель-Авив, остались в аэропорту, так как прибыли на несколько минут позже выхода на посадку из-за двойного досмотра и позднего открытия станций регистрации Ryanair.



В иске, поданном на прошлой неделе, речь идет о 262 пассажирах, которые требуют 3,1 млн. шекелей, и еще больше пассажиров намерены присоединиться позже. "Каждый день я получаю все новые и новые запросы от пассажиров, которых по вине компании не посадили на рейсы из Берлина в Тель-Авив. Мы добавим их к большому иску, который я подал", - сообщил адвокат Ротбаум.