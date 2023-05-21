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Georgian Airways пошла на встречный бойкот в отношении президента Грузии
21.05.2023 19:59 Алина Груднева

Georgian Airways пошла на встречный бойкот в отношении президента Грузии

Возобновившая прямое сообщение с Россией авиакомпания Georgian Airways объявила президенту Грузии Саломе Зурабишвили о встречном бойкоте.

Накануне грузинский лидер призвала бойкотировать перевозчика из-за перелетов в РФ.

Теперь же авиакомпания объявила Зурабишвили "персоной нон грата", запретив ей пользоваться рейсами Georgian Airways .

"Мы не пустим ее на борт", - сказал председатель совета директоров Тамаз Гаиашвили.

Он потребовал от президента Грузии "принести извинения" как перед компанией, так и "перед всем грузинским народом".

"Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с казной Грузии разграбили церкви-монастыри и национальные музеи и сбежали, оставив грузинский народ голодным", - продолжил он.
 

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