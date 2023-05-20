



Авиасообщение с РФ: президент Грузии призвала к бойкоту авиакомпании

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к бойкоту авиакомпании Georgian Airways, чей прямой рейс из России приземлился накануне в Тбилиси впервые с 2019 года.



Соответствующее заявление она сделала 20 мая.



Зурабишвили призвала граждан Грузии присоединиться к бойкоту. По словам грузинского лидера, эта авиакомпания "готова на все ради денег".



"Все видели и слышали радостные заявления ее руководства о начале полетов в Россию", - сказала она.



Первый рейс авиакомпании приземлился вчера днем в Тбилисси и был встречен массовой акцией протеста. До вечера демонстранты протестовали в центре города против восстановления авиасообщения с РФ.

