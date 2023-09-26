



Две вещи, которые нужно и можно забирать из номера отеля – совет эксперта

Эксперт по путешествиям генеральный директор медиа-агентства Travel Off Path из Канады Кашли Кучеран назвала туристам две вещи в номере отеля, которые нужно и можно забирать себе, чтобы сделать полет домой максимально комфортным.



Эксперт утверждает, что всего несколько вещей может гарантировать комфортность полета домой из отпуска. В недавнем видеоролике TikTok она предложила забирать из гостиничных номеров тапочки и шапочки для душа. Как утверждает Кашли, отели предполагают, что гость заберет с собой тапочки, поскольку после того, как он их наденет, гостиница никогда не сможет использовать их повторно. Кроме того, эксперт советует забирать мини-флаконы с шампунем, кондиционером, лосьонами и пакетики чая и кофе.



При перелете домой Кашли советует положить гостиничные тапочки в ручную кладь, а затем носить в самолете. Они гораздо удобнее и просторнее, чем обычная обувь, которая может показаться немного тесной, когда давление воздуха вызывает отек ног. Также это лучше, чем просто снимать обувь, поскольку тапочки защитят от грязи, которая могла скопиться в проходе или на полу в туалете.



“Если вас ждет дальний перелет, большинство авиакомпаний предоставят вам носки. Но они очень тонкие, и поверьте мне, вы не хотите носить их в туалете. Если вы взяли с собой гостиничные тапочки, вы можете в них уверенно ходить самолетом. А еще чтобы вы знали, многие авиакомпании не предлагают тапочки в эконом или даже бизнес-классе – только в первом”, – пояснила она.



Вторая вещь, которую Кашли рекомендует унести с собой – это шапочка для душа. Однако она считает, что они нужны не для защиты волос, а потому, как их можно использовать для защиты обуви и одежды.



“Это отличный способ защитить грязную обувь от столкновения с остальной одеждой, особенно когда вы быстро переодеваетесь в аэропорту, и вам нужно положить ее в багаж. Шапочка закроет все грязные части обуви и спасет одежду”, – утверждает эксперт.