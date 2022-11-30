



"Дни оливковой ветви". Последние выходные для сбора урожая!

Сезон сбора оливок к концу, и это - последний шанс для увлекательных туров по сбору оливок в друзских и черкесских деревнях, которые открывают свои двери для многочисленных путешественников.



Мероприятия фестиваля "Дни оливковой ветви" завершаются в предстоящие выходные в друзских и черкесских деревнях, которые предлагают прекрасную возможность близко познакомиться с местностью, почувствовать ароматы, попробовать новые вкусы и открыть для себя культуру и наследие страны.







Оливковое масло занимает почетное место в каждом доме и на каждой кухне, но особенно в экскурсиях по друзским и черкесским деревням, вы сможете приобщиться к тайнам оливкового мира, определить качество масла, свежесть оливок, качество прессования, и все это с древних и лучших оливковых рощ Галилеи и Голан.



Десятки квалифицированных гидов будут профессионально вести экскурсии в деревнях, а сотни туристов примут участие в программе с разнообразными мероприятиями для всей семьи, экскурсиями, музыкальными и кулинарными мастер-классами (бесплатно, с предварительной регистрацией), которые сочетают для всех желающих также проживание и ночлег в деревнях.







"Посещение деревни" - это совместный проект Управления по развитию Галилеи, Министерства туризма и Управления экономического развития друзов и черкесов, который осуществляется уже много лет и способствует широкой туристической и культурной деятельности в друзских и черкесских деревнях в течение всего года.



Комплекс мероприятий "Посещение деревни" на фестивале "Дни оливковой ветви":







Эйн Киния, Северные Голаны: празднование событий, связанных с оливковым маслом в деревне, экскурсия в дом ткани, дегустации оливкового масла, увлекательные истории об оливе, мастер-классы по изготовлению оливкового мыла, художественные и кулинарные шоу.



Пятница, 2.12 в 12:00, продолжительность экскурсии около двух часов.



Подробности и регистрация: https://bit.ly/3F79Lao



Янух-Джат: Экскурсия по действующим и старинным текстильным фабрикам, мастерские по отжиму оливок, кулинарные и музыкальные мастер-классы.



Пятница, 2.12 в 10:00, продолжительность экскурсии около двух часов.



Подробности и регистрация: https://bit.ly/3F79Lao





Обо всех мероприятиях "Посещение деревни" в друзских и черкесских деревнях - на сайте: https://bit.ly/3F79Lao.



Дополнительные мероприятия в выходные дни на фестивале "Дни оливковой ветви" Управления по развитию Галилеи:



В тени оливковых деревьев в Бейт Ха-Керем: сбор оливок в Бейт Ха-Керем, экскурсия в в Дейр аль-Асад, экскурсия по Старому Городу Гар’ин, кулинарный мастер-класс и прессование оливок в Маджд аль-Крум.



Когда: Пятница, 2.12 в 9:00.



Стоимость: 60 шекелей с участника за кулинарный мастер-класс.



Подробности и регистрация: для получения дополнительной информации https://bit.ly/3VtcfWB.







Песни, которые любят в оливковой роще, Бейт Лехем А-Глилит: Бустан Эйтан, Дерех Эц А-Заит, выставка оливкового масла, киоски с едой и напитками, дегустация и продажа нового оливкового масла (урожай 2022 года), музыкальное шоу "Песни, которые любят в оливковой роще", группа DropD и экскурсия с гидом по оливковой роще (в 11:30 и 14:00) прием в сельской атмосфере, зоны отдыха, фоновая музыка и DJ Adi Eitan.



Суббота, 3 декабря, представление начинается в 12:30.

Вход на мероприятия и представление: при предварительной покупке - 45 шекелей, в день мероприятия - 55 шекелей, включая бокал вина/прохладительного напитка.



Для получения дополнительной информации и регистрации: https://bit.ly/3igpLxS















