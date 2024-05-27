



ЧП на борту: минимум 12 раненых во время перелета из Катара в Дублин

Самолет авиакомпании Qatar Airways попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали минимум 12 человек.



Об этом сообщает информационное агентство AP со ссылкой на администрацию аэропорта Дублина.



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Самолет летел из Катара в Дублин. ЧП произошло во время полета над Турцией. Борт совершил безопасную посадку по расписанию.



Среди пострадавших из-за турбулентности оказались шестеро членов экипажа и столько же пассажиров.



Что примечательно, 21 мая произошел похожий случай на борту самолета авиакомпании Singapore Airlines во время перелета из Лондона в Сингапур. Один человек погиб, десятки получили ранения.