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Биологическая угроза: самолет вернулся в США из-за диареи пассажира
05.09.2023 10:39 Алина Груднева

Биологическая угроза: самолет вернулся в США из-за диареи пассажира

Рейс авиакомпании Delta из США в Испанию был вынужден развернуться из-за непрекращающейся диареи у пассажира.

Об этом свидетельствуют данные с радара Flightradar24.

Самолет был вынужден развернуться всего через два часа после вылета из Атланты в Барселону. Судя по сообщению пилота, вынужденная посадка состоялась не из-за технической неисправности, а скорее из-за медицинской проблемы.

"Это проблема биологической опасности. У нас пассажир, у которого была диарея на протяжении всего полета, поэтому мы возвращаемся в Атланту", - отметил пилот в разговоре с авиадиспетчером.
 
По словам одного из пассажиров, ароматизированное дезинфицирующее средство, которое применил экипаж, мало помогло в борьбе с вонью.

"После того как самолет приземлился, его тщательно почистили", - сказал очевидец.

После возвращения в Атланту пассажиров и членов экипажа пересадили на другой рейс. Они добрались до Барселоны на восемь часов позже.

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