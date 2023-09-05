



Биологическая угроза: самолет вернулся в США из-за диареи пассажира

Рейс авиакомпании Delta из США в Испанию был вынужден развернуться из-за непрекращающейся диареи у пассажира.



Об этом свидетельствуют данные с радара Flightradar24.



Самолет был вынужден развернуться всего через два часа после вылета из Атланты в Барселону. Судя по сообщению пилота, вынужденная посадка состоялась не из-за технической неисправности, а скорее из-за медицинской проблемы.



"Это проблема биологической опасности. У нас пассажир, у которого была диарея на протяжении всего полета, поэтому мы возвращаемся в Атланту", - отметил пилот в разговоре с авиадиспетчером.



По словам одного из пассажиров, ароматизированное дезинфицирующее средство, которое применил экипаж, мало помогло в борьбе с вонью.



"После того как самолет приземлился, его тщательно почистили", - сказал очевидец.



После возвращения в Атланту пассажиров и членов экипажа пересадили на другой рейс. Они добрались до Барселоны на восемь часов позже.