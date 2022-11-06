



Автономные автобусы появятся на дорогах Израиля

Согласно заявлению Министерства транспорта, Управления инноваций Израиля и Ayalon Highways, первые в стране автономные автобусы выезжают на дороги Израиля.



Стороны объявили названия четырех компаний, которые проведут пилотный запуск автономных автобусов в Израиле: "Эгед", "Метрополин", "Дан" и "Натеев Экспресс". Об этом сообщает Jerusalem Post.



Ожидается, что в ближайшие месяцы компании начнут двухлетнюю пилотную программу стоимостью 61 миллион шекелей, после чего они должны будут начать коммерческую эксплуатацию линий с использованием автономных автобусов.



"Мы выбрали четыре наиболее многообещающих предложения и рады быть одними из первых в мире, кто объединил технологии автономных транспортных средств и общественный транспорт. Впереди еще долгий путь, но мы не сомневаемся, что эта инициатива может улучшить обслуживание и опыт пассажиров в общественном транспорте, а также повысить уровень безопасности", - сказал Ран Шадми, директор Национального управления общественного транспорта.



Ожидается, что эта инициатива уменьшит заторы на дорогах за счет оптимизации общественного транспорта, улучшения обслуживания, а также повышения уровня безопасности. Ожидается также, что инициатива поможет государству справиться с проблемой нехватки рабочей силы и серьезной нехватки водителей.