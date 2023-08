За 15 минут: Создана ​​первая батарея для электрокаров с сверхбыстрой зарядкой

Китайский производитель аккумуляторов представил новую инновационную батарею Shenxing Superfast Charging Battery с опцией сверхбыстрой зарядки.



В проекте использованы технологии быстрых ионных колец, новая формула сверхпроводящего электролита и сверхтонкий и безопасный сепаратор.



Разработчики утверждают, что эта батарея, первая в мире получившая зарядку 4С, способна полностью заряжаться за 15 минут.



Полный запас хода электрокара на этом аккумуляторе составляет более 700 км. При этом через 10 минут батарея сможет набрать заряда достаточно, чтобы автомобиль мог преодолеть 400 км пути.



CALT заявляют, что заряжать батарею можно даже при низких температурах. При -10°C можно заполнить емкость аккумулятора до 80% за 30 минут. Ожидается, что в серию батарея выйдет до конца 2023 года.





Our Shenxing Battery is the world’s first 4C superfast charging LFP battery, capable of delivering 400 km of driving range with a 10-minute charge as well as a range of over 700 km on a single full charge. Find out more: https://t.co/LwIexbrBsg pic.twitter.com/HtySfNxxB8