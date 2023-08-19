



Выбросы углерода ни при чем: Что может изменить климат в ближайшие 20 лет

Согласно одной из популярных теорий рост глобальной температуры связан с увеличением количества парниковых газов в атмосфере. Промышленные выбросы и выхлопные газы являются основным источником углерода, который задерживает тепло в атмосфере. Однако в новом исследовании говорится, что причиной серьезного изменения климата может стать вовсе не углерод, а метан. Причем человек и сельское хозяйство к этому не имеет никакого отношения, так как метан попадает в атмосферу из тропических водно-болотных угодий. Более того, по мнению ученых, в истории Земли уже был период, когда метан кардинально менял климат.



Впервые ученые обнаружили, что в атмосферу было выброшено большое количество метана в 2006 году. Впоследствии выяснилось, что утечка метана постоянная, в результате чего содержание опасного газа в атмосфере за последние 17 лет резко подскочило. В 2020 году содержание метана в атмосфере стало увеличиваться рекордными темпами. При исследования, которые проводились начиная с 2019 года, показали, что причиной выбросов являются тропические водно-болотные угодья в Африке.



По мнению экспертов, в последние десятилетия площадь водно-болотных угодий значительно выросла. На них выросло больше растений, при разложении которых образуется метан. В исследовании, опубликованном в журнале Global Biogeochemical Cycles, ученые обнаружили, что нынешние тенденции аналогичны росту метана в момент потепления во время последнего ледникового периода.



Исследования ледяных кернов возрастом 800 тысяч лет показали, что ледниковый период завершался в три этапа. В период первой фазы, в атмосфере постепенно повышалось содержание метана и углекислого газа. В результате глобальное потепление происходило постепенно в течение нескольких тысяч лет. Затем произошло резкое потепление климата в результате связанное с выбросами большого количества метана. Как сообщают исследователи, эта фаза длилась всего несколько десятилетий. Обширные пространства ледяной тундры превратились в тропические луга, на которых паслись бегемоты. Источником выбросов метана, по мнению исследователей, были все те же водно-болотистые угодья.



Метан является мощным парниковым газом, поэтому интенсивный рост его содержания в атмосфере может привести к гораздо более быстрому изменению климата, чем ожидают ученые.