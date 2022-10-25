



Вторжения в библейский Израиль подтверждены данными геомагнитных полей

Новые данные подтверждают библейские рассказы о египетских, арамейских, ассирийских и вавилонских военных кампаниях против Израильского и Иудейского царств.



Геомагнитные поля, зарегистрированные в 21 археологическом слое разрушений по всему Израилю, реконструированные израильскими исследователями, подтвердили сообщения о военных кампаниях Египта, арамеев, Ассирии и Вавилона против Царств Израиля и Иудеи.



Исследователи из Тель-Авивского университета и Еврейского университета в Иерусалиме возглавили команду, которая использовала новый надежный научный метод для установления археологических дат. Инструмент реконструировал направление и интенсивность магнитного поля Земли, записанные в сгоревших остатках.



Находки подтверждают, например, что армия Азаила, царя Арам-Дамаска, разрушила несколько городов – Тель-Рехов, Тель-Заит и Хорват-Тевет, а также филистимлянскую Гату. В то же время исследование опровергает теорию о том, что Азаил был завоевателем, разрушившим Тель-Бейт-Шеан.



В работе приняли участие 20 исследователей, им удалось точно датировать 21 слой на 17 археологических памятниках в Израиле.



“В то время как Иерусалим и приграничные города в предгорьях Иудеи прекратили свое существование, другие города в Негеве, южных Иудейских горах и южных предгорьях Иудеи остались почти нетронутыми. Теперь магнитные результаты подтверждают эту гипотезу, указывая на то, что вавилоняне не несут единоличной ответственности за окончательную гибель Иудеи”, – говорит профессор Эрез Бен-Йосеф из Института Археологии Тель-Авивского Университета.



Отдельная статья, представляющая научные принципы нового метода археомагнитного датирования, находится в стадии подготовки в "Журнале геологических исследований". Профессор Рон Шаар, руководивший геофизическими аспектами исследования, а также разработкой метода геомагнитного датирования, сказал: “Магнитное поле Земли имеет решающее значение для нашего существования. Большинство людей не понимают, что без него не может быть жизни на Земле, поскольку он защищает нас от космического излучения и солнечного ветра. Геомагнитное поле создается внешним ядром Земли на глубине 2900 километров потоками жидкого железа. Из-за хаотического движения этого железа магнитное поле со временем меняется. До недавнего времени ученые считали, что он остается достаточно стабильным на протяжении десятилетий, но археомагнитные исследования опровергли это предположение, выявив некоторые экстремальные и непредсказуемые изменения в древности”.