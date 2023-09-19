



Врачи в Мексике озвучили выводы о трупах "инопланетян"

Мексиканские врачи, осмотрев представленные в конгрессе страны предполагаемые трупы "инопланетян", заверяют, что скелеты являются подлинными и не подвергались сборке из отдельных частей.



Об этом сообщает телеканал Sky News.



Мумифицированные образцы были выставлены в стеклянных витринах в рамках презентации в Конгрессе Мексики на прошлой неделе. Утверждалось, будто эти "трупы инопланетян" были найдену в Перу, а их возраст оценивается в тысячу лет.



В связи с нашумевшей презентацией скептики призвали отправить образцы в биотехнологическую компанию 23andme для независимой проверки. Академики, археологи и исследователи утверждают, что мумифицированные останки представляют собой модифицированные человеческие тела, собранные из костей животных и людей.



Мексиканские врачи это опровергают, заверив, что цельный скелет не подвергался искусственной сборке, проведенной людьми.