



Врач собрал доказательства того, что жизнь после смерти существует

Онколог из Кентукки, изучивший почти 5000 случаев околосмертного опыта за последние 37 лет, утверждает, что пришел к выводу, что «загробная жизнь определенно существует», пишет Nakonu.com.



Джеффри Лонг был резидентом онкологического отделения, когда впервые наткнулся на статью, описывающую околосмертный опыт. Он изучал в библиотеке особенности лечения рака с помощью радиации, когда наткнулся на этот один увлекательный случай, который в конечном итоге изменил его жизнь.



До этого момента его учили, что люди либо живы, либо мертвы, но вот этот кардиолог описывает невероятный опыт пациента, который умер, а затем вернулся к жизни. Лонгу очень хотелось узнать больше об околосмертных переживаниях или околосмертных переживаниях, и он стал настолько одержим ими, что после окончания работы основал Фонд исследования околосмертных переживаний и с тех пор собрал и изучил тысячи околосмертных переживаний. Его вывод – жизнь после смерти определенно существует.



«Я врач. Я читал исследования мозга и рассматривал все возможные объяснения околосмертных переживаний», - написал доктор Лонг в эссе для журнала Insider Magazine . «Суть в том, что ни один из них не выдерживает критики. Не существует даже отдаленно правдоподобного физического объяснения этого явления».



«Эти переживания могут показаться банальными: яркий свет, туннель, близкие. Но за двадцать пять лет изучения околосмертных переживаний я пришел к выводу, что эти описания стали культурными стереотипами, потому что они правдивы», - сказал онколог. «Я даже работал с группой детей до пяти лет, у которых были околосмертные переживания. Они рассказывали о тех же переживаниях, что и взрослые, и в этом возрасте вы вряд ли слышали о ярких огнях или туннелях после смерти».



Хотя каждый из более чем 4800 околосмертных переживаний, которые он изучил за последние три с половиной десятилетия, уникален, многие из них имеют определенные закономерности. Например, около 45% людей, переживших околосмертный опыт, также имеют опыт выхода из тела, который можно описать как «их сознание отделяется от физического тела, обычно паря над ним».



Судя по всему, во время одного из таких опытов одна женщина потеряла сознание во время езды на лошади, и пока ее тело оставалось на тропе, ее сознание путешествовало вместе с лошадью обратно на ферму, которую они покинули. Позже она смогла точно описать то, что произошло на ферме, хотя ее тела там не было, и присутствующие подтвердили ее рассказ.



«Перед лицом неопровержимых доказательств я пришел к выводу, что загробная жизнь определенно существует», - сказал Джеффри Лонг. Онколог добавил, что его работа с околосмертными переживаниями сделала его более сострадательным и любящим врачом.