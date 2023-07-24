



Вдвое больше Юпитера и как сахарная вата: ученые открыли новую планету

Планета-гигант WASP-193b оказалась столь легкой, что ее общую плотность ученые сравнили с плотностью сахарной ваты. Она равняется около одного процента плотности Земли, тогда как размер WASP-193b вдвое превышает Юпитер.



Об этом пишет Science Alert.



По словам международной группы под руководством астронома Халида Баркауи из Льежского университета в Бельгии, такие экзопланеты, как WASP-193b, редки, и они могут помочь исследователям понять эволюцию небесных тел.



WASP-193b – это планета, вращающаяся вокруг солнцевидной звезды под названием WASP-193. Эта звезда примерно в 1,1 раза больше массы Солнца и в 1,2 раза больше его радиуса, и очень похожа на Солнце по температуре и возрасту. Но WASP-193b вращается вокруг своей звезды чаще и ближе, чем любая из планет Солнечной системы: каждые 6,25 дня.



Газовые гиганты, расположенные поблизости от своих звезд, являются инструментом для лучшего понимания, как формируются планеты. К примеру, они могли сформироваться в другом месте и мигрировать внутрь Солнечной системы.

Ученые хотят узнать, как близость к звезде влияет на атмосферу планеты, которая может легко испариться под действием жары и космического ветра.



