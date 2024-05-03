



Судан: Самый страшный голод в мире о котором никто никто не хочет знать

Война в Судане привела к крупнейшему в мире голодному кризису. Скорее всего, мы увидим голод, которого не видели десятилетия.



"Врачи без границ" сообщили, что в огромном лагере для перемещенных лиц Замзам в Северном Дарфуре в среднем каждые два часа умирает один ребенок – в результате болезней и недоедания.



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Сообщается, что "В лагере для перемещенных лиц Аль-Шахинат в Порт-Судане, можно было увидеть детей с раздутыми от недоедания желудками. Некоторые были босиком, с полосами на ногах от диареи".



"Опрос, проведенный в лагере Замзам показал, что почти треть детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания. Восемь процентов этих детей "подвергаются риску умереть в течение трех-шести недель, если они не будут соблюдать режим питания".

