



В Японии атомные электростанции смогут работать более 60 лет

Управление ядерного регулирования Японии (NRA) обнародовало новый механизм, который позволит атомным электростанциям работать более 60 лет...



NRA будет оценивать уровень износа и безопасность атомных реакторов, которые эксплуатируются в течение 30 лет и более. Такая оценка будет проводиться начиная с 30-го года работы ядерных установок, и по ее результатам власти либо будут продлевать эксплуатацию реактора на 10 лет (в отдельных случаях срок может быть меньше), либо отказывать.



Регулятор также потребует, чтобы операторы подавали план управления и принимали меры, необходимые для контроля состояния износа оборудования, и будет проверять соблюдение этих мер.



Управление планирует до конца года обменяться мнениями с энергокомпаниями по поводу нового механизма. Ожидается, что он получит законодательное обоснование в законопроекте, который подадут в парламент в 2023 году после публичного обсуждения.